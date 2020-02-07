Türkiye İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Türkiye

İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.

07 Şubat 2020, Cuma 20:59 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini arttırması bekleniyor.

Üsküdar

Üsküdar’da Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı.

İHA

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