İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıtını buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

x





Saat 16.00 sularında İstanbul'un Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir ilçelerinde kar yağışı görüldü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Tedbiri de elden bırakmayalım' mesajını paylaştı. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de "Bugün öğleden sonra yağış yağmur olarak başlıyor ve akşam 19.00 sularıyla kara dönmeye başlıyor. Arkasından gece boyunca kar yağışı sürecek ve yarın da devam edecek. 20-40 santimetre kalınlık Anadolu yakasında ilçelerde bekleniyor. Şehrin birçok ilçesinde 15 santimetre, Kocaeli'ye doğru 20 santimin üzerinde kar örtüsü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

DHA

İlgili Haberler Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor



