Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte etkili oldu. Kar yağışının ardından soğuk havaların ne kadar süreceği merak ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre kuvvetli soğuk ve kar yağışı Türkiye genelinde 2 gün daha etkili olacak.

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İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da ise gece saatlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları da yarın hafifleyecek.

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

ÇIĞ UYARISI

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.