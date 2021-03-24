Türkiye İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü ve eşi yakalandı