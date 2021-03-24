İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

DHA