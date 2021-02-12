Türkiye İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu arttı

Türkiye

İstanbul'da kar yağışı sonrası trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da bazı semtlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

12 Şubat 2021, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış ve fırtına için uyarı verilmişti. Beklenen yağış, yer yer kar şeklinde sabah saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk yüzde 65'e ulaştı. Etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Cevizlibağ metrobüs durağından geçenler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, durakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koştuğu kameralara yansıdı.


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