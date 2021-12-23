Türkiye İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

Türkiye

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili olmaya başladı.

23 Aralık 2021, Perşembe 00:12 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti.

Kar yağışı akşam saatlerinde Sarıyer, Arnavutköy, Hadımköy, Beşiktaş gibi bazı ilçelerde zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.


İSTANBUL (İHA)

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