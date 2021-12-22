Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarısının ardından İstanbul'un bugün bazı ilçelerde tekrardan kar yağışı başladı.

Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da dün bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı bugünde kendini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye yeniden başladı. Mecidiyeköy, Esenler dahil olmak üzere gibi şehrin yüksek kesimlerine kar görüldü.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



