İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor! İstanbul Valisi uyardı
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sağanak yağmur ve gece saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'a yüksek kesimlere ise kar geliyor. İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul Valisi, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu ve detaylar...
02 Şubat 2022, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İstanbul’da kuvvetli sağanak, gece saatlerinde batı bölgelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Vali Yerlikaya, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sağanak beklenirken, şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.
Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım."
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