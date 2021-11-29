Türkiye İstanbul'da Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

Türkiye

İstanbul'da Kartal sahil yolu sular altında kalınca trafiğe kapatıldı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal Sahil Yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil sahil yolunda mahsur kaldı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle Kartal Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Yoğun yağış ve rögarların tıkanması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. Sahil yolundan geçeni iki otomobil mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bölgeye gelen İSKİ'ye bağlı ekipler, rögarları açma çalışmalarına başlarken, iş makinaları suları tahliye etmek için uğraş verdi. 

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)

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