İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, 12 Şubat günü Etiler'deki iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan ve emlak danışmanlığı yapan Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30'dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah'ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuştu.

''Canım kızım seni çok seviyorum''

Kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilere seslenen anne Maryam Ahadi, “Ben bir anneyim. İnanın ki benim ahım sizi tutacak. Hemen kızımı bırakın. Zaten emniyet onların peşinde ve bulacaklar onları. Cezalarını çekecekler." ifadelerini kullandı.

Farsça olarak kızına seslenen Maryam Ahadi, “Canım kızım seni çok seviyorum. Sen çok zeki bir kızsın. Ne yapmak istediğini çok iyi bilirsin. Eminim yakında seni bulacağız ve sağlıklı bir şekilde yanıma geleceksin" dedi.

Sağlık durumu iyi

Annesinin kayıp başvurusu üzerine polisin her yerde aradığı genç kızın bulunduğu öğrenildi. Annesi Maryam Ahadi ile birlikte polis merkezinde ifadesine başvurulan Marjan Ahadi’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Genç kızın nasıl bulunduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DHA



