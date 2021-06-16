İstanbul Küçükçekmece’de sokakta topladığı yavru kedileri evine götürerek pişirip yediği iddia edilen Japonya uyruklu D.M. yakalanarak 10 bin 375 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan D.M.’nin 2012 yılında üzerinde 3 kilo metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği ardından denetimli serbestlikle dışarı çıktığı öğrenildi. Şüphelisınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ KEDİLER KAYBOLUNCA ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Japonya uyruklu D.M. isimli gencin yaşadığı sokakta bazı yavru kedilerin kaybolmaya başladığını fark eden mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek genci izlemeye başladı. Bir mahalle sakini, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde D.M.'nin içi yavru kedi dolu bir kovayı evine götürdüğünü ve daha sonra evden kötü kokular geldiğini fark etti. Komşuları kapıya gidip sorduklarında yavru kedilerin annesi fırına doğru yöneldi ama adam ne komşularına ne de kediye izin vermedi.

YAVRU KEDİLERİ KESİP YEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI, PARA CEZASI KESİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre kavak'ın haberine göre; Durumdan şüphelenen mahalle sakini daha sonra D.M.'yi polis ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine D.M.'nin kaldığı evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, iddia edildiği gibi Japon gencin yavru kedileri kestiğini ve yediğini tespit etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri D.M.'ye 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'nun 6'ıncı Maddesi'ne istinaden toplam 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

2012 YILINDA CEZAEVİNE GİRMİŞ

Japonya uyruklu Tokyo'lu D.M.'nin 2012 yılında havalimanında üzerinde 3 kilogram metamfetamin ile yakalandığı ve cezaevine girdiği öğrenildi. Şahsın geçtiğimiz yıl denetimli serbestlikle dışarı çıktığı ailesinden gelen parayla geçimini sağladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesine kedileri kızartıp yediğini itiraf eden D.M. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

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