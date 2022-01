Deprem riski altındaki Türkiye’de 6.5 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm seferberliğinin başladığı 2012 yılından bu yana 1.7 milyon konutun dönüşümü tamamlanırken, binaları bir an önce yenilemek, çalışmalara hız vermek için her geçen gün yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda her yıl 300 bin konutun yenilenmesi hedefi bulunan İstanbul’da geçtiğimiz aylarda çok önemli bir karar alınmıştı.

KASIMDAN İTİBAREN

İstanbul’da deprem riski taşıyan ancak yaşanacak hak kaybı nedeniyle yıkılamayan binlerce binanın dönüşmesinin önünü açacak imar düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı oturumunda oy birliği ile kabul edilmişti. İstanbul’un 39 ilçesindeki riskli yapıların dönüşümünün önünde engel kalmazken, bu kararın ardından ilçe belediyeleri de hızlıca harekete geçip vatandaşa avantaj sağlayacak adımlar atmaya başladı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan imar düzenlemesiyle, geçmişte yürürlükte olan imar mevzuatına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış ancak daha sonra yapılan plan değişiklikleri nedeniyle yapılaşma alanları azaldığı için yıkılıp yeniden yapılamayan depreme dayanaksız binaların önündeki engel kaldırılmış oldu. Örneğin dönemin imar planlarına uygun 5 katlı bir ev inşa ettiniz. Daha sonra buradaki imar planı silüet kaygısı, deprem endişesi, zemin koşulları gibi sebeplerle değişti ve hakkınız 3 kata düştü. Bu bina yıkılıp yeniden yapıldığında 3 kata izin veriliyordu. Yapılan düzenleme sayesinde imar artışı yapmadan binanın mevcut hali 5 kat olarak tekrar olduğu yerde dönüştürülebilecek.

140 BİN BİRİM DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Bakanlığın verilerine göre, şu anda İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 140 bin bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu ve Eyüp’te projeler bulunuyor. Projelerin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konut inşası sahada sürdürülüyor.

EKSTRA AVANTAJLAR

İlçe belediyeleri, imar haklarının iade edilmesinin ardından dönüşümün daha da hızlanması için sakinlerini bilgilendirmeye başladı. Örneğin bilgilendirme hattı kurup başvuru yapanlara binaya özel sunum hazırlayan, yan yana anlaşan iki komşuya artı 1 kat, sitelere yüzde 25 daha fazla imar hakkı tanıyan, zorunlu ortak alanlar nedeniyle küçülen binalara ek metrekare veren belediyeler var. Her belediyenin uygulaması farklı olduğundan vatandaşlar, kendi belediyelerine başvurup bilgi alabilir.

HANGİ DESTEKLER VAR?

Binasını yenileyecek vatandaşa Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyet gibi destekler sağlanıyor.