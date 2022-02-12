Aidatlar son dönemde İstanbullu ev sahipleri ve kiracılarının korkulu rüyası olmaya başladı. Pek çok kişi yüksek aidatlardan şikâyetçi. Megakentte aidatlar son dönemde kirayla yarışır hale geldi, birçok ilçede yüzde 100'lere varan oranlarda aidat artışı yaşandı.

'SANILANIN AKSİNE KİRACILAR DA SORUMLU'

Aidatlar, İstanbul'da yaşayan ev sahipleri ve kiracıların ortak derdi. Peki şu anda kiracılar ve ev sahipleri aidatlarını ödemediği takdirde ne ile karşılaşabilirler? Aidatlarını ödemeyen vatandaşlar herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirler mi? Bu soruyla son zamanlarda sıklıkla karşılaştıklarını söyleyen Avukat Oğuz Kara, aidat borcundan yalnızca ev sahiplerinin değil kiracıların da sorumlu tutulduğuna dikkat çekti.

Kara, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nun (KMK) 20. maddesinde ortak giderler düzenleniyor. KMK'ya göre, payına düşecek gider ve avans borçlarından ve işleyecek gecikme tazminatından kat maliki ile birlikte kiracı da sorumlu kabul ediliyor. Yani sanıldığının aksine aidat borcundan yalnızca kat maliki değil, kiracılar da sorumlu tutuluyor" dedi. Ev sahiplerinin, evlerinde oturup oturmamaları fark etmeksizin aidat borcunu ödemekle yükümlü olduklarını söyleyen Kara, "Kat malikleri aidat borcunu ödemediği takdirde, ödenmeyen aidat borcuna ilişkin olarak apartman yöneticisi ya da her bir kat maliki dava açabilir ve icra takibi başlatabilir. Ödemede gecikilen günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü olacaklardır" şeklinde ifade etti.

ÖZELLİKLE O İLÇELERDE YÜZDE 150'YE ULAŞTI

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul'daki aidat artış sebepleri arasında personel maaşlarına gelen zammın etkili olduğunu söyledi. Özellikle elektrik ve doğalgaza gelen zamların aidat artışında etkili olduğunu söyleyen Akdoğan, toplu sitelerdeki havuz temizliği ya da yönetim hizmetleri gibi faktörler nedeniyle buralarda aidatların daha da yüksek olduğunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İstanbul'da özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy gibi ilçelerinde ciddi aidat artışlarının yaşandığını vurgulayan Akdoğan, "Yüzde 100'e varan artışlar var. Minimum yüzde 50-60'tan başlayıp yüzde 100'ü geçen hatta yüzde 150'ye ulaşanlar dahi var. Elbette bu artışlar sitelerin sosyal donatısına ve büyüklüğüne göre de değişiyor" diye konuştu.

AİDAT BORCUNU ÖDEMEYENLER DİKKAT!

Avukat Oğuz Kara, kiracıların kira sözleşmesi yaparken aidatı ödeyeceğine taahhüt ederek imza atıp kira sözleşmesini kabul ettiklerini, aidatı ödemeyen kiracıya ev sahibinin hukuki işlem başlatabildiğini söyledi. Tıpkı kira borcu gibi aidat borcunu ödemeyen kiracıların da tahliye edilebildiğini söyleyen Kara, "Bu durumda kira veya aidat borcunu sözleşmeye göre kararlaştırılan zamanda ödemeyen kiracı aleyhine kiraya veren konut sahibi kiracıya 30 gün ödeme süreli bir ihtarname gönderecektir. İhtarnamenin kiracıya tebliğinden itibaren kiracı borcunu 30 gün içinde ödemezse kiraya veren tahliye davası açabilecektir" bilgisini verdi.

Kiracının aidat yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyleyen Kara, "Yeni düzenleme ile ev sahipleri, kira borcunu ödemeyen veya kaçma ihtimali olan kiracının taşınır malları üzerine bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere hapis hakkını kullanabilecektir. Bu sebeple sözleşmede aidata ilişkin olarak getirilen özellikli her düzenleme titiz bir şekilde incelenmelidir" uyarısında bulundu. (Milliyet)