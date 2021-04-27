İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşandı.
27 Nisan 2021, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görüldü. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)