Türkiye İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

Türkiye

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e çıktı.

11 Aralık 2020, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

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DHA


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