İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 32 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafikte önemli bir yoğunluk oluştu.
29 Mart 2021, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 51'i gördü.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)
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