Türkiye İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu

İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

01 Aralık 2020, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

DHA


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