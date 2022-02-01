Türkiye İstanbul'da koku alarmı! Deniz kahverengiye büründü

İstanbul'da koku alarmı! Deniz kahverengiye büründü

Türkiye

İstanbul'da koku alarmı! Deniz kahverengiye büründü

İstanbul'da denize ulaşan derenin suyu son günlerde kahverengine döndü. Dere, denizin de kahverengine bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar dereden pis kokuların da yayıldığını belirterek şikayetçi oldu.

01 Şubat 2022, Salı 14:06 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Dragos Sahili'ne akan derenin rengi son günlerde değişti. Kahverengine dönüşen dere, denizin bir bölümünün de kahverengine bürünmesine neden oldu. Özellikle sahilde yürüyüş yapanlar pis koku nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. 


Sahilde yürüyüşe çıkan Gülsen Kayhan, "Derenin temizlenmesini istiyoruz. Dere maalesef ki çok kirli ve pis koku da var. Şu anda denizi de kirletmekte" dedi.

Yakup Uğur ise, "Derenin daha önceden arıtmasının yapılması lazımdı. Mahallenin arasından gelen pislikler denize akıyor. Denizin rengini görüyorsunuz kahverenginde" diye konuştu. İSKİ yetkilileri ise kirliliğin nedeni olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul'a yağan karı gösterdi. Karın erimesiyle birlikte derenin debisinin arttığı ve çamurun denize aktığı kaydedildi.

Derenin ve denizin kahverengiye bürünen bölümü havadan da görüntülendi.  

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