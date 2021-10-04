Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Kavgada silahlar konuştu

İstanbul'da korku dolu anlar! Kavgada silahlar konuştu

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Kavgada silahlar konuştu

İstanbul Kâğıthane'de, akraba olan iki grup arasında borç meselesi yüzünden yaşanan kavgada bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan Murat T. ile Kerem T., park halindeki otomobilde otururken, yanlarına, akrabaları olduğu öğrenilen İmdat T. ile Ferhat T. geldi. Aralarında borç meselesi yüzünden önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşürken, iki grup sopa ve yumruklarla birbirlerine vurmaya başladı. 

Kavga sırasında Murat T., belinden çıkardığı tabancayla İmdat T.'nin bacağına bir el ateş etti. Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Murat T., birkaç el havaya ateş ettikten sonra Ferhat T. ile birlikte bir motosiklete binerek kaçtı. Kendi imkanlarıyla Kağıthane'deki özel bir hastaneye giden İmdat T., burada tedavi altına alındı. 

Polis, olayın ardından kayıplara karışan Murat T. ile Ferhat T.'yi bulmak için çalışmalara başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümünde flaş detay! Yeni ortaya çıktıSon dakika... Daha 14 yaşındaydı! Feci ölüm...


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu büyümeyle hedef 1 milyon
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nokta atışlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 4 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar