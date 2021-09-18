İstanbul’da korku dolu anlar! Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışın pazar günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul’da fırtına ve dolu yağışı korkuttu. Kağıthane ve Sultangazi’de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Bir kişi yaralandı

Sultangazi’de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak’ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Anadoluhisarı Mahallesi Körfez Caddesi’nde fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor. Beykoz’da etkili olan gök gürültülü sağanak ise devam ediyor.

Avrupa Yakası’nda sağanak Mecidiyeköy ve civarında etkili oldu. Sarıyer Poligon Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle 3 katlı apartmanın çatısı uçarak, otomobilin üstüne düştü. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Otomobilin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Baltalimanı’nda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın gövdesinden kopan parça Sakıp Sabancı Caddesi’ne düştü. Trafik ekipleri, caddede önlem alarak, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Ağaçtan kopan parçaların yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Habibler’de de şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Silivri’de dolu yağdı

Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Silivri’de ise dolu yağdığı görüldü. Bazı mahallelerde şiddetli rüzgardan ağaçlar devrildi. Yolçatı Mahallesi’nde saman balyalarının üzerine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 30 balya yandı. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

DHA - AA