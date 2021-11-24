Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Metroda bıçakla saldırdı

İstanbul'da korku dolu anlar! Metroda bıçakla saldırdı

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Metroda bıçakla saldırdı

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 22:04 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi.

Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA 

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