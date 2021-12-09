Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Otomobilden kurşun yağdırdılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Otomobilden kurşun yağdırdılar

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Otomobilden kurşun yağdırdılar

İstanbul Sultangazi'de, kaldırımdaki 4 kişiye, otomobille gelen silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırganlar otomobil ile hızla kaçarken, karşı kaldırımda olaya şahit olan vatandaşların sakinliği dikkat çekti. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

09 Aralık 2021, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi 2850/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf E. ve arkadaşları, kaldırımda sohbet ettiği sırada, sokağa gelen otomobildeki kişiler tarafından üzerlerine yaklaşık 10 el ateş açıldı.

Saldırı sonucunda Yusuf E. bacağından vurularak yaralandı. Yanındaki arkadaşları etrafa kaçışırken, saldırganlar ise otomobil ile hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yusuf E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yusuf E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından polis, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin izlenmesi üzerine kimliği tespit edilen A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırganların Yusuf E. ve arkadaşlarına kurşun yağdırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile sokağa gelen şahıslar, kaldırımda duran 4 kişinin üzerine defalarca ateş ediyor. Kaldırımdakiler ise saldırı anında sağa sola kaçışıyor. 

VATANDAŞLARIN SAKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

Silahlı saldırı yaşandığı sırada karşı kaldırımda sohbet eden kişilerin sakinliği de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar, saldırganlar ateş ettiğinde dönüp bakıyor, daha sonra sohbet etmeye devam ediyorlar.

Yaşanan saldırıya şahit olan Cengiz Karataş, "Olay anında içerdeydim. 8-10 kez silah sesi geldi. Dışarıya çıktığımda, iki kişi yaralının omzuna girmiş, götürüyorlardı. Ayağından vurulmuş. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda, sokakta geçen araba ilk seferinde ateş etmiyor. Bir tur atıyor. İkinci gelişinde, yanlarında yavaşlayıp 8-10 defa ateş ediyor. Biri ayağından vurulmuş. Hastaneye götürdüler. Ayakların sıkmışlar, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL(DHA)

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