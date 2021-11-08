Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece’de kafe sahibiyle müteahhittin kavgası büyüdü. Kavgaya ikilinin yakınları da dahil olurken, darbedilen kafe sahibi silahını ateşledi. Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevrede panik oluştu.

08 Kasım 2021, Pazartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Olay saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent 4. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı. Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı. Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Serdar ALTINTEPE/DHA

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