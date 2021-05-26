Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul Zeytinburnu'nda C.V isimli kişi aralarında husumet olan kişiyi sokak ortasında silahla vurdu. C.V. kısa süre sonra yakalanırken, silahlı saldırı anları kameralara yansıdı.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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Olay geçen pazartesi akşam saatlerinde Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.V. isimli bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiyle sokakta karşılaştı.

C.V. belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Yaralı yere düşerken, hırsını alamayan C.V. yaralının kafasına tekme attı.

Olay yerinden kaçan C.V ertesi gün otomobille gezdiği sırada, Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. C.V.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.V. belinden çıkardığı silahla ateş açıyor. Yaralanan kişiyi yere düşerken, silahlı saldırgan bir süre bekleyip, yaralının kafasına tekeme atıyor. C.V. daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL(DHA)

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