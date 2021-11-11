Türkiye İstanbul'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

İstanbul'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Türkiye

İstanbul'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye kurşun yağdırarak, şans eseri isabet ettiremeyen şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra gözaltına alındı.

11 Kasım 2021, Perşembe 01:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed Rıdvan Y., sokak ortasında bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında Muhammed Rıdvan Y., ruhsatsız silahla tartıştığı kişiye doğru kurşun yağdırdı.

Şans eseri kurşunların isabet etmediği kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Silahını, kaçarken bir sokağa atan Muhammed Rıdvan Y., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ahmet YEŞİLMEN- Emin YEŞİL/ İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
En acı veda! Azize, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandıİstanbul'da samuray kılıçlı vahşet! Yeni gelişme..


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı'