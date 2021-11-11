İstanbul'da korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye kurşun yağdırarak, şans eseri isabet ettiremeyen şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra gözaltına alındı.
11 Kasım 2021, Perşembe 01:48 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed Rıdvan Y., sokak ortasında bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında Muhammed Rıdvan Y., ruhsatsız silahla tartıştığı kişiye doğru kurşun yağdırdı.
Şans eseri kurşunların isabet etmediği kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Silahını, kaçarken bir sokağa atan Muhammed Rıdvan Y., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ahmet YEŞİLMEN- Emin YEŞİL/ İSTANBUL(DHA)
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