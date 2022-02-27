Olay, Sarıyer Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar denizde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sarıyer'de sabah saatlerinde denizden çıkan cesedin Kübra Diri'ye ait olduğu belirlendi.

Olay, Sarıyer sahilinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar denizde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde denizden çıkan cesedin babasının kayıp ihbarında bulunduğu 27 yaşındaki Kübra Diri'ye ait olduğu belirlendi.

Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)



