Türkiye İstanbul'da korkunç olay! Cinayet adım adım geldi

İstanbul'da korkunç olay! Cinayet adım adım geldi

Türkiye

İstanbul'da korkunç olay! Cinayet adım adım geldi

İstanbul Ümraniye'de 3 kardeş, gizlice ablalarının telefon mesajlarına baktı, ablalarının mesajlaştığı kişiyle konuşmaya başlayan kardeşler buluşma ayarladı. Buluşma yerine gelen genci bıçaklayarak öldürdüler. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın özel haberi.

11 Mayıs 2021, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Olay genç kadının sosyal medya hesabında tanıştığı Veysi Ç. ile sohbet etmesiyle başladı. Ancak bir süre sonra erkek kardeşleri mesajlaşmaları fark etti. Önce ablalarını tehdit ettiler, ardından cinayet planı yaptılar. Üç kardeş yaptıkları plana göre, Veysi Ç.’ye ablalarının cep telefonundan mesaj attılar. Ümraniye Dudullu Meydanı’nda buluşma ayarlardılar.

17 Aralık 2020 günü belirtilen saatte genç kadın randevu yerine gitti, Veysi Ç’yi beklemeye başladı. Bir süre sonra Veysi Ç. buluşma yerine taksiyle geldi, ancak bir süre inmedi. Yine taksiyle yolun karşısına geçti. Bu esnada pusuda bekleyen üç kardeş harekete geçti. Veysi Ç’nin olduğu taksinin etrafını sardı. Ardından genç adamı darp etmeye başladılar.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aldığı darbeler üzerine Veysi Ç. kaçmaya çalıştı, ancak bu kez bıçaklı dehşet başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine alan Veysi Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Bir süre sonra genç kadın da olay yerinden uzaklaştı. Veysi Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin önce kimlikleri ardından saklandığı adres belirlendi. Yapılan baskınla üç erkek kardeş ve ablaları gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan üç kardeş tutuklandı, ablaları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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