İstanbul Aksaray’da geçen yıl Özbekistanlı Dildora İnomova’nın (35) cesedi, çöp konteynerinin yanındaki bir bavulda bulundu. Cinayet kurbanı İnomova’nın katil zanlısı olarak evli ve 4 çocuk babası Yılmaz Yavuzaslan (29) yakalanıp tutuklandı. Yavuzaslan hakkında dava açıldı. Savcılığın iddianamesine göre, Yavuzaslan ile İnomova bir süre ilişki yaşadı. İnomova’nın eşinden ayrılması için Yavuzaslan’a baskı yapması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

BAVULA KOYUP KONTEYNERE ATTI

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, kadının telefonunu eline almasına sinirlenen sanık, İnomova’yı iterek tokat attı ve kafasına sert bir cisimle vurdu. Daha sonra da İnomova’yı göğsünden bıçakladı. İddianameye göre, sanık önce havlu ile bastırarak İnomova’nın kanamasını durdurmaya çalıştı. Sonra “Birileri hastaneye götürür” diyerek bıçakladığı kadını bavula koyup, üstünü de naylon torba ile kaplayarak çöp konteynerinin yanına bıraktı. Ardından evine gittiği kadının makyaj malzemelerini çöpe atıp ortalığı toparladı ve maktulün cep telefonundan fotoğrafları sildi. Daha sonra da cep telefonunu sattı.

ADLİ TIP RAPORU

Davanın görüldüğü İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan adli tıp raporunda, İnomova’nın bavulla çöpün yanına bırakıldığında yaşadığının belirlendiği bildirildi. Raporda, İnomova’nın bir süre sonra iç kanamadan öldüğüne dikkati çekildi. Mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.