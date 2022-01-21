Türkiye İstanbul'da korkutan fabrika yangını! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da korkutan fabrika yangını! Havadan böyle görüntülendi

Türkiye

İstanbul'da korkutan fabrika yangını! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul Tuzla'da bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21 Ocak 2022, Cuma 00:27 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu 2 katlı mobilya fabrikasının cila bölümünde çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal, Pendik, Ümraniye ve Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışması ve fabrika havadan da görüntülendi. 

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

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