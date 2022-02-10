Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu.





Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz’da Karadeniz’e açılan masmavi sularla çevrili Kabakoz Koyu, Kaynarca Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı.

Rengi kahverengiye dönen koy ve kıyı şeridi havadan drone ile görüntülendi.