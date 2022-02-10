Türkiye İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi kahverengiye döndü

İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi kahverengiye döndü

Türkiye

İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi kahverengiye döndü

İstanbul Beykoz'da yağmur sonrası Kabakoz Koyu'nun rengi, Kaynarca Deresi'nden akan sularla kahverengiye döndü.

10 Şubat 2022, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu.


Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz’da Karadeniz’e açılan masmavi sularla çevrili Kabakoz Koyu, Kaynarca Deresi'nden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı.

Rengi kahverengiye dönen koy ve kıyı şeridi havadan drone ile görüntülendi.

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