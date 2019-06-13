İstanbul Bahçelievler'deki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesindeki 11 katlı iş merkezinin 8. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçrayan yangına yangın merdivenleri aracılığıyla müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş merkezinde hasar oluştu.

DHA