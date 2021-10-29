Türkiye İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Türkiye

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

29 Ekim 2021, Cuma 00:04 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.

AA-DHA

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