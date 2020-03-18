Beyoğlu’nda dört kişilik bir aile koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.

Edinilen bilgiye göre aile üyeleri, kendilerinde çeşitli durumların olduğu gördü. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, “Koronavirüs” vakası olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetler ile ailenin yaşadığı eve geldi.

Aile üyelerine test yapılacak

Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.

4 kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.





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