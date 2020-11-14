Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "İstanbul’da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti. Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.









AA