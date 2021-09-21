İstanbul'da kripto para madenciliği operasyonu
İstanbul'da gerçekleşen operasyonda kripto madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.
21 Eylül 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı. Operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi. Piyasa değeri 580 bin lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken 1 kişiye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
DHA