İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aşı ana gündemiyle Hasdal'da bulunan İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki toplantı basına kapalı olarak 2 saat sürdü. Toplantı sonrası Vali Yerlikaya açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, "Koronavirüs salgının görüldüğü ilk andan itibaren, bilim insanları ısrarla bir konunun üzerinde durdular; aşı. Bilim insanları ortak bir dille, 'Kovid19 salgınını öncelikle aşıyla ve olmazsa olmazımız olan Temizlik, maske ve mesafe tedbirleriyle yenebiliriz' açıklaması yaptılar. Ülkemizde de aşılama çalışmaları 14 Ocak tarihinden itibaren başladı. Aşılamayla beraber Sağlık Bakanlığımız gibi, bizler de hemşerilerimize 'Aşı en büyük gücümüz' mesajlarını sürekli olarak verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere, vaka sayıları son dönemde ülke genelinde 25 binlere dayandı. İstanbul'da haftalık ortalama vaka sayımız ise 4 bin 200 düzeyinde" diye konuştu.

AŞI VURGUSU

Yerlikaya, "Bayram tatili sonrası vaka sayılarında artan bir ivme söz konusu. İstanbul'umuz bir eğitim şehri. İlk ve ortaöğretimdeki 2 milyon 636 bin 819 öğrencimiz büyük bir hasretle ders zilinin çalmasını bekliyor. Buradan ailelerimize de seslenmek istiyorum. 6 Eylül'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılması planlanıyor. Eğitim-öğretimin belirtilen tarihte başlaması ve kesintiye uğramaması için aşılanma çok büyük önem taşıyor. Üniversitelerimize gelince; 60 üniversitemizde 1 milyon 288 bin 707 gencimizin gözü kulağı akademik eğitimin başlamasında. İstanbul'umuzdaki aşılamayla ilgili son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşılamada hedef kitlemiz 11 milyon 439 bin 293 kişi. 10 Ağustos itibarıyla İstanbul'umuzda, 7 milyon 926 bin 337 birinci doz, 5 milyon 546 bin 679 ikinci doz ve 840 bin 300 üçüncü doz olmak üzere toplam 14 milyon 313 bin 316 doz aşı uygulandı. Aşılama oranımız yüzde 68.1. İstanbul'umuzun mavi kategoriye girmesi için 783 bin 468 hemşerimizin daha aşı olması gerekiyor. 7 Ağustos tarihinde İstanbullulara bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrıya cevap vererek ilk doz aşısını olan hemşerilerimizin sayısı 166 bin 943. Dün itibariyle 54.075 İstanbullu hemşerimiz ilk aşısını oldu. 2. doz 128 bin 697, 3. doz 25 bin 151 olmak üzere toplam 207 bin 923 doz aşı yapıldı. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kapasitemiz var, heyecanımız var, acelemiz var. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul'umuzun Mavi kategoride yer alması" şeklinde konuştu.

"8 İLÇEMİZ YÜZDE 70'İ AŞKIN AŞILAMA ORANIYLA MAVİ KATEGORİ SINIRINDA"

Ali Yerlikaya, "Bugün itibariyle ilimizde 8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70'i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul'umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60'ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Bu yüzden, 'Haydi İstanbullu hemşerilerim' diyorum. En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı el birliğiyle yükseltelim. Bilim insanlarımızın belirttikleri üzere Kovid19 yüzünden yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tamamı aşısını yaptırmayanlar. Hayatımız da, aşı da ertelemeye gelmez. Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşısını yaptırmayan hemşerilerimizi bekliyorlar. Buradan altını çizerek ifade etmek isterim ki, baba ocağınızda veya tatilde bulunduğunuz her yerde aşılarınızı olabilirsiniz. Çünkü aşı olmak, tatil yapmanıza engel değildir. Burada özellikle 65 yaş üstü büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu yaş grubundaki büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 89.8'e ulaştı. Bu çok önemli bir oran. Aşısını yaptıran büyüklerimiz şimdi çok daha güvendeler" ifadelerini kullandı.

Gülseli KENARLI - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA)