Meclis’te milletvekillerine bilgi veren Kasap, şunları söyledi:

Melen'deki çatlak gideriliyor

“Melen Barajı ilk planlama esnasında kil çekirdekli kaya dolgu olarak düşünülmüş aslında, ama o bölgede uygun kil bulunamamış, kaya da bulunamamış. Dolayısıyla ön yüzü beton kaplı kayaya dönülmüş, onda da birtakım engeller oluşmuş. Biz bunu o zaman görmüş olsaydık, gerekli tedbirler alınırdı. Sağ sahilde biraz sıkıntı var. 3 tane çatlak var. Arka tarafına bir dolgu yaparak bunu neticelendireceğiz. 3 boyutlu analizleri yapıldı, herhangi bir sıkıntı görülmedi.

10 yılda bir kuraklık olur

Hemen hemen her on yılda bir bu kuraklık yaşanıyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 3 ay kadar daha su var. Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen’le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz.”











