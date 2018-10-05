İstanbul'da 'Kurt Kapanı-25' uygulaması sona erdi

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-25" uygulaması kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi

05 Ekim 2018, Cuma 14:51 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 15:01
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda saat 14.00'te başlayan operasyona, 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Foto Film ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personeli katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulamada, kente giriş çıkış yapılan birçok noktada denetimler yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Ekipler, şüpheli araçlarda narkotik köpeklerle arama yapıyor. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Uygulama 15.00'te sona erdi. 

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