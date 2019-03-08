İstanbul'da kurt kapanı 4 denetimi

İstanbul genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı

08 Mart 2019, Cuma 20:20 Son Güncelleme:
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İstanbul'da kurt kapanı 4 denetimi

Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı.

Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. 

O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

İSTANBUL DHA

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