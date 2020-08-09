Türkiye İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı

Türkiye

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 5 yolcu hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

09 Ağustos 2020, Pazar 09:04 Son Güncelleme:
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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı. Edinilen ilk bilgilere göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. 

Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

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