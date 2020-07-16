İstanbul'da liselerin taban puan ve kontenjan listesi
2019 yılına ilişkin İstanbul'da yer alan listelerin taban puan ve kontenjan listeleri.
16 Temmuz 2020, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
OKUL ADI / OKUL TÜRÜ / ÖĞRETİM SÜRESİ / ÖĞRETİM ŞEKLİ / YABANCI DİL / KONTENJAN / TABAN PUAN / EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM / EN DÜŞÜK YÜZDELİK DİLİM
İSTANBUL – BEYOĞLU – Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Fransızca / 100 / 500 / 0,01 / 0,01
İSTANBUL – FATİH – İSTANBUL Erkek Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 180 / 497,41 / 0,06 / 0,01
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 494,82 / 0,11 / 0,01
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 60 / 494,57 / 0,11 / 0,01
İSTANBUL – KADIKÖY – İSTANBUL Atatürk Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 493,4 / 0,2 / 0,01
İSTANBUL – FATİH – Çapa Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 492,39 / 0,25 / 0,01
İSTANBUL – FATİH – Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 180 / 489,67 / 0,34 / 0,06
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 487,97 / 0,46 / 0,11
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 484,38 / 0,7 / 0,11
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Yaşar Acar Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 482,66 / 0,84 / 0,26
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 480,84 / 1 / 0,11
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Haydarpaşa Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 480,37 / 1,04 / 0,34
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 478,76 / 1,17 / 0,01
İSTANBUL – FATİH – Vefa Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 477,58 / 1,26 / 0,32
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Adnan Menderes Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 477,36 / 1,29 / 0,34
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Şehit Münir Alkan Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 477,23 / 1,3 / 0,09
İSTANBUL – KARTAL – Burak Bora Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 476,41 / 1,37 / 0,39
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Beşiktaş Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 475,41 / 1,47 / 0,68
İSTANBUL – FATİH – Pertevniyal Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 475 / 1,5 / 0,3
İSTANBUL – KARTAL – Burak Bora Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Fransızca / 30 / 472,34 / 1,77 / 1,41
İSTANBUL – KARTAL – Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 470,86 / 1,93 / 0,25
İSTANBUL – FATİH – Şehremini Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 470,1 / 1,99 / 1,37
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – MEmin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 469,51 / 2,06 / 0,39
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Yeşilköy Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 467,44 / 2,26 / 1,32
İSTANBUL – SİLİVRİ – Prof Dr Fuat Sezgin Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 467,22 / 2,29 / 0,63
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Hasan Polatkan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 465,87 / 2,44 / 1,5
İSTANBUL – MALTEPE – Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 465,61 / 2,46 / 0,63
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Validebağ Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 464,38 / 2,6 / 0,46
İSTANBUL – KARTAL – Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 464,14 / 2,63 / 1,08
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 463,5 / 2,69 / 1,14
İSTANBUL – BAĞCILAR – Prof Dr Necmettin Erbakan Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 463,26 / 2,73 / 0,68
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek İngilizce / 30 / 461,72 / 2,91 / 0,57
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Nişantaşı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 461,49 / 2,94 / 1,48
İSTANBUL – MALTEPE – Maltepe Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 461,27 / 2,96 / 1,11
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 460,79 / 3,02 / 1,57
İSTANBUL – FATİH – Çemberlitaş Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 458,65 / 3,27 / 1,66
İSTANBUL – BEYOĞLU – Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek Arapça 90 / 458,61 / 3,27 / 0,11
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 458,12 / 3,34 / 1,01
İSTANBUL – MALTEPE – Kadir Has Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 456,85 / 3,49 / 1,41
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 456,6 / 3,53 / 1,41
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 456 / 3,6 / 1,05
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 452,94 / 4 / 2,28
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 120 / 452,24 / 4,1 / 0,56
İSTANBUL – PENDİK – Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 452,11 / 4,11 / 1,48
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 451,5 / 4,19 / 1,82
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Suat Terimer Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 451,34 / 4,22 / 2,08
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 450,69 / 4,3 / 0,26
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 30 / 448,11 / 4,64 / 2,49
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 447,54 / 4,72 / 2,29
İSTANBUL – TUZLA – Behiye DrNevhiz Işıl Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 447,39 / 4,75 / 1,25
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 447,26 / 4,76 / 2,73
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 90 / 446,79 / 4,83 / 2,83
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 446,56 / 4,85 / 2,07
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Prof Dr Nabi Avcı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 445,98 / 4,94 / 1,53
İSTANBUL – ŞİLE – DrVasıf Topçu Fen Lisesi / Fen Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 445,85 / 4,96 / 1,62
İSTANBUL – KADIKÖY – Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 444,73 / 5,12 / 2,87
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – MEmin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Arapça 90 / 443,45 / 5,3 / 1,53
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – İSTANBUL Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek İngilizce / 30 / 443,1 / 5,34 / 1,13
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – İSTANBUL Üsküdar Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 441,1 / 5,63 / 2,86
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Dede Korkut Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 440,77 / 5,68 / 2,73
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Eyüpsultan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 440,56 / 5,71 / 2,73
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 240 / 440,38 / 5,74 / 2,31
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – MEmin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / Rusça 30 / 440,03 / 5,79 / 2,73
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 440,02 / 5,79 / 3,06
İSTANBUL – BEYOĞLU – İSTANBUL Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 439,54 / 5,87 / 3,14
İSTANBUL – KADIKÖY – İSTANBUL Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 438,85 / 5,97 / 0,53
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Fatih Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 438,12 / 6,08 / 4,09
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Adile Mermerci Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 436,31 / 6,36 / 1,84
İSTANBUL – AVCILAR – Süleyman Nazif Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 436,02 / 6,41 / 3,28
İSTANBUL – TUZLA – Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 435,48 / 6,49 / 2,32
İSTANBUL – KADIKÖY – Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 435,18 / 6,54 / 3,83
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız İspanyolca 30 / 434,02 / 6,71 / 3,66
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız Almanca / 30 / 433,62 / 6,78 / 2,7
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Prof Dr Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 433,01 / 6,87 / 1,06
İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA – Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 431,87 / 7,06 / 3,44
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 431,73 / 7,07 / 4,96
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – İSTANBUL Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek Arapça 30 / 431,71 / 7,08 / 0,01
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 210 / 431,52 / 7,11 / 1,35
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 210 / 430,26 / 7,31 / 2,64
İSTANBUL – ATAŞEHİR – Habire Yahşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 210 / 429,52 / 7,42 / 3,35
İSTANBUL – ESENYURT – Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 428,49 / 7,59 / 3,78
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 428,29 / 7,62 / 3,28
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Şişli Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 428,28 / 7,62 / 3,76
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek İspanyolca 30 / 427,47 / 7,75 / 3,07
İSTANBUL – PENDİK – Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 427,34 / 7,77 / 4,2
İSTANBUL – GÜNGÖREN – Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 427,17 / 7,8 / 4,96
İSTANBUL – KAĞITHANE – Kağıthane Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 426,76 / 7,86 / 3,37
İSTANBUL – FATİH – Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 425,85 / 8,02 / 0,61
İSTANBUL – SİLİVRİ – Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 425,11 / 8,14 / 2,62
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – İSTANBUL Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 30 / 424,98 / 8,17 / 4,37
İSTANBUL – GÜNGÖREN – Güngören İSTANBUL Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 424,73 / 8,21 / 1,49
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 424,57 / 8,23 / 1,26
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Borsa İSTANBUL Zeytinburnu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 424,04 / 8,32 / 5,11
İSTANBUL – KAĞITHANE – Kağıthane Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 30 / 423,63 / 8,39 / 4,82
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 422,97 / 8,5 / 4,88
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Prof Dr Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 422,68 / 8,56 / 6,24
İSTANBUL – BAĞCILAR – Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 422,63 / 8,56 / 3,57
İSTANBUL – BEYOĞLU – Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 422,1 / 8,66 / 3,06
İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA – Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / Almanca / 60 / 422,1 / 8,66 / 5,85
İSTANBUL – PENDİK – Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 422,04 / 8,67 / 4,32
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 419,8 / 9,06 / 4,38
İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA – Mevlana Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 419,4 / 9,13 / 4,83
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Çamlıca Kız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 150 / 417,91 / 9,39 / 6,05
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 417,89 / 9,4 / 2,22
İSTANBUL – BAĞCILAR – Dr Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 417,67 / 9,44 / 5,82
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 120 / 416,9 / 9,57 / 1,53
İSTANBUL – SARIYER – Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 416,69 / 9,61 / 3,46
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 415,99 / 9,73 / 5,79
İSTANBUL – SULTANBEYLİ – Aziz Sancar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 413,98 / 10,09 / 5,38
İSTANBUL – FATİH – İSTANBUL Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 412,94 / 10,28 / 3,98
İSTANBUL – SULTANGAZİ – Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 180 / 412,72 / 10,32 / 7,11
İSTANBUL – PENDİK – Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek / İngilizce / 60 / 412,37 / 10,39 / 1,28
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Kandilli Kız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 150 / 410,6 / 10,73 / 3,94
İSTANBUL – ÇATALCA – Çatalca Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 410,07 / 10,83 / 4,56
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 409,77 / 10,88 / 8,02
İSTANBUL – BEYKOZ – Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 150 / 408,23 / 11,18 / 7,32
İSTANBUL – PENDİK – Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 407,76 / 11,28 / 1,97
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – İSTANBUL Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 404,27 / 11,98 / 2,47
İSTANBUL – SARIYER – Ali Akkanat Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 402,94 / 12,25 / 4,32
İSTANBUL – ARNAVUTKÖY – Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 402,46 / 12,35 / 5,72
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Şehit Halil ibrahim yıl / dırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 401,41 / 12,57 / 6,29
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 398,76 / 13,12 / 8,31
İSTANBUL – PENDİK – Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek Arapça 60 / 395,73 / 13,78 / 5,71
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 393,51 / 14,28 / 7,78
İSTANBUL – ESENYURT – Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 393,43 / 14,3 / 8,88
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 391,1 / 14,82 / 3,86
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 391,04 / 14,83 / 2,06
İSTANBUL – PENDİK – Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 390,83 / 14,88 / 3,62
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 120 / 387,97 / 15,55 / 5,55
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 150 / 387,94 / 15,56 / 1,61
İSTANBUL – AVCILAR – Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 387,49 / 15,67 / 9,13
İSTANBUL – BAĞCILAR – Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 386,77 / 15,84 / 7,55
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 150 / 385,3 / 16,18 / 7,16
İSTANBUL – ŞİLE – Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 385,19 / 16,21 / 5,53
İSTANBUL – SULTANBEYLİ – Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 382,24 / 16,92 / 7,96
İSTANBUL – ESENYURT – Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 381,58 / 17,09 / 2,96
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – İSTANBUL Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 120 / 380,66 / 17,31 / 5,37
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 379,94 / 17,5 / 10,97
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 377,49 / 18,12 / 9,92
İSTANBUL – FATİH – Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 377,12 / 18,22 / 6,17
İSTANBUL – ATAŞEHİR – Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 376,85 / 18,29 / 9,57
İSTANBUL – BAĞCILAR – Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 375,67 / 18,6 / 11,29
İSTANBUL – SANCAKTEPE – Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 375,51 / 18,64 / 9,44
İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA – Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 375 / 18,78 / 9,82
İSTANBUL – ÇEKMEKÖY – Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 374,83 / 18,83 / 10,67
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – İSTANBUL Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 374,66 / 18,87 / 11,14
İSTANBUL – SULTANBEYLİ – Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 373,92 / 19,08 / 12,73
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 373,8 / 19,11 / 2,72
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 373,46 / 19,21 / 3,59
İSTANBUL – SULTANGAZİ – Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 373,38 / 19,23 / 5,49
İSTANBUL – MALTEPE – Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 373,19 / 19,27 / 8,73
İSTANBUL – MALTEPE – Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 370,52 / 20,01 / 9,64
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 120 / 370,36 / 20,06 / 6,49
İSTANBUL – ESENYURT – Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 368,34 / 20,62 / 9,1
İSTANBUL – AVCILAR – Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 367,55 / 20,84 / 8,06
İSTANBUL – ESENLER – Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 367,46 / 20,86 / 9,61
İSTANBUL – SULTANBEYLİ – Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 60 / 365,2 / 21,49 / 5,41
İSTANBUL – AVCILAR – Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 365,04 / 21,53 / 10,14
İSTANBUL – BAĞCILAR – Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 365,04 / 21,53 / 9,49
İSTANBUL – TUZLA – Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 364,77 / 21,61 / 9,03
İSTANBUL – MALTEPE – Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 90 / 362,15 / 22,38 / 10,17
İSTANBUL – SARIYER – Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 361,64 / 22,53 / 5,44
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık + 4 yıl / Erkek / Çince / 30 / 359,95 / 23,04 / 8,18
İSTANBUL – ÇEKMEKÖY – Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 359,51 / 23,18 / 9,89
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 60 / 359,13 / 23,29 / 7,52
İSTANBUL – PENDİK – Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 358,47 / 23,48 / 15,11
İSTANBUL – ESENYURT – Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 358,38 / 23,51 / 13,08
İSTANBUL – BAKIRKÖY – Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 358,29 / 23,54 / 10,43
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 357,93 / 23,65 / 12,51
İSTANBUL – ARNAVUTKÖY – İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 357,4 / 23,81 / 3,61
İSTANBUL – BAĞCILAR – Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 356,59 / 24,06 / 11,7
İSTANBUL – KAĞITHANE – Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 356,12 / 24,2 / 5,53
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 90 / 355,07 / 24,54 / 8,92
İSTANBUL – TUZLA – Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 352,29 / 25,44 / 12,92
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 351,38 / 25,73 / 11,65
İSTANBUL – ESENYURT – Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 349,58 / 26,3 / 14,39
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – İSTANBUL Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 348,9 / 26,53 / 13,91
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 348,85 / 26,55 / 14,29
İSTANBUL – SULTANBEYLİ – Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 346,66 / 27,27 / 15,66
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız İngilizce / 90 / 346,2 / 27,43 / 8,73
İSTANBUL – MALTEPE – Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 344,87 / 27,88 / 12,52
İSTANBUL – SULTANGAZİ – Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 60 / 344,6 / 27,97 / 14,47
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 342,54 / 28,67 / 10,16
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 340,91 / 29,23 / 13,5
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 60 / 340,71 / 29,3 / 6,02
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 340,42 / 29,4 / 14,57
İSTANBUL – FATİH – İSTANBUL Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 30 / 335,88 / 31 / 9,18
İSTANBUL – BAĞCILAR – Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 90 / 335,24 / 31,23 / 12,81
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 335,18 / 31,25 / 14,21
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 90 / 335,07 / 31,29 / 17,44
İSTANBUL – KAĞITHANE – Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 335,02 / 31,31 / 15,02
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 334,29 / 31,58 / 11,91
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 334,25 / 31,59 / 23,24
İSTANBUL – BAĞCILAR – Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 332,92 / 32,06 / 15,88
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 332,78 / 32,11 / 17,12
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – İSTANBUL Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 329,96 / 33,14 / 16,82
İSTANBUL – SANCAKTEPE – 75 yıl / Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 328,5 / 33,68 / 18,2
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 327,85 / 33,93 / 20,18
İSTANBUL – TUZLA – Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 326,61 / 34,38 / 8,83
İSTANBUL – ARNAVUTKÖY – İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 325,98 / 34,62 / 11,63
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 90 / 325,04 / 34,98 / 17,53
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 325,02 / 34,99 / 12,45
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 324,95 / 35,01 / 13,24
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 324,71 / 35,1 / 23,28
İSTANBUL – AVCILAR – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 324,48 / 35,19 / 20,96
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 323,88 / 35,43 / 19,88
İSTANBUL – PENDİK – Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 323,29 / 35,66 / 17,41
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 322,52 / 35,95 / 13,55
İSTANBUL – KARTAL – Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 322,01 / 36,15 / 21,58
İSTANBUL – BEYKOZ – Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 120 / 321,17 / 36,48 / 11,61
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 320,67 / 36,67 / 13,65
İSTANBUL – GÜNGÖREN – Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 320,44 / 36,76 / 18,3
İSTANBUL – TUZLA – Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 320,38 / 36,78 / 14,44
İSTANBUL – FATİH – Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 319,67 / 37,05 / 17,34
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 318,85 / 37,37 / 13,31
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 317,67 / 37,84 / 14,95
İSTANBUL – AVCILAR – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 315,9 / 38,54 / 10,47
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 314,19 / 39,22 / 12,58
İSTANBUL – BAŞAKŞEHİR – Borsa İSTANBUL Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 312,66 / 39,84 / 16,05
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 311,54 / 40,29 / 24,22
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 311,02 / 40,51 / 13,59
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,87 / 40,57 / 18,51
İSTANBUL – SİLİVRİ – Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız / İngilizce / 60 / 310,7 / 40,64 / 13,13
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 310,28 / 40,81 / 14,48
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 309,13 / 41,28 / 18,69
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek / İngilizce / 120 / 308,04 / 41,73 / 4,82
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 307,82 / 41,82 / 24,28
İSTANBUL – KAĞITHANE – Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Erkek İngilizce / 120 / 307,45 / 41,97 / 11,4
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 306,82 / 42,23 / 14,06
İSTANBUL – KAĞITHANE – Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 306,5 / 42,36 / 15,92
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 306,3 / 42,44 / 15,67
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 306,18 / 42,49 / 12,21
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 304,4 / 43,24 / 13,24
İSTANBUL – ATAŞEHİR – DrNurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 303,23 / 43,74 / 13,62
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 302,31 / 44,13 / 13,54
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 301,35 / 44,53 / 27,59
İSTANBUL – BAĞCILAR – Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 301,35 / 44,54 / 22,21
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 300,78 / 44,78 / 24,78
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 300,69 / 44,81 / 20,58
İSTANBUL – FATİH – Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 300,52 / 44,89 / 24,19
İSTANBUL – KARTAL – Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 300,19 / 45,03 / 25,22
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 299,44 / 45,35 / 12,25
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 297,35 / 46,25 / 17,07
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 297,31 / 46,27 / 13,69
İSTANBUL – KARTAL – Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 297,24 / 46,3 / 18,7
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 296,59 / 46,59 / 22,65
İSTANBUL – KADIKÖY – 50 yıl / Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 296,42 / 46,66 / 16,31
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 295,69 / 46,97 / 19,01
İSTANBUL – ESENYURT – Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 294,16 / 47,63 / 28,09
İSTANBUL – ESENYURT – Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 293,93 / 47,73 / 19,63
İSTANBUL – FATİH – Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 292,69 / 48,28 / 27,71
İSTANBUL – SANCAKTEPE – Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 292,67 / 48,29 / 25,36
İSTANBUL – MALTEPE – Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 292,02 / 48,58 / 24,26
İSTANBUL – PENDİK – Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 291,8 / 48,68 / 25
İSTANBUL – BAYRAMPAŞA – Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 289,97 / 49,47 / 19,13
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 288,86 / 49,97 / 24,33
İSTANBUL – KAĞITHANE – Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 288,58 / 50,1 / 29,27
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 288,52 / 50,13 / 30,33
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 288,34 / 50,21 / 14,7
İSTANBUL – BEŞİKTAŞ – İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 287,34 / 50,64 / 19,03
İSTANBUL – ATAŞEHİR – DrNurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 286,2 / 51,14 / 14,63
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 285,72 / 51,36 / 23,98
İSTANBUL – GÜNGÖREN – Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 284,56 / 51,88 / 12,26
İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA – Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 282,73 / 52,71 / 22,42
İSTANBUL – KAĞITHANE – Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 281,36 / 53,32 / 27,19
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 281,17 / 53,41 / 33,93
İSTANBUL – SİLİVRİ – Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 279,99 / 53,94 / 9,61
İSTANBUL – ÇEKMEKÖY – Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 278,95 / 54,42 / 21,29
İSTANBUL – KARTAL – Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 278,47 / 54,63 / 37,39
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 277,52 / 55,06 / 15,96
İSTANBUL – KADIKÖY – Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 277,49 / 55,08 / 16,2
İSTANBUL – KARTAL – Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 277,18 / 55,22 / 25,38
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – İSTANBUL Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 276,83 / 55,38 / 32,27
İSTANBUL – KAĞITHANE – Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 274,98 / 56,23 / 28,95
İSTANBUL – BAĞCILAR – Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 274,94 / 56,25 / 28,37
İSTANBUL – KADIKÖY – Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 273,2 / 57,05 / 18,49
İSTANBUL – TUZLA – İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 271,42 / 57,87 / 29,78
İSTANBUL – PENDİK – Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 269,51 / 58,77 / 24,97
İSTANBUL – BEYKOZ – Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 266,55 / 60,16 / 29,78
İSTANBUL – KAĞITHANE – Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / Fransızca / 30 / 265,08 / 60,83 / 20,61
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 264,52 / 61,1 / 28,18
İSTANBUL – FATİH – Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 264,5 / 61,11 / 17,46
İSTANBUL – ÜMRANİYE – Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 263,78 / 61,46 / 26,15
İSTANBUL – ATAŞEHİR – Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 263,03 / 61,81 / 37,19
İSTANBUL – ARNAVUTKÖY – İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 262,93 / 61,86 / 35,09
İSTANBUL – BEYOĞLU – Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 262,18 / 62,2 / 30,19
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 261,94 / 62,32 / 30,02
İSTANBUL – SARIYER – Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 261,69 / 62,44 / 28,14
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 260,08 / 63,19 / 20,48
İSTANBUL – ÇATALCA – Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 259,78 / 63,33 / 23,72
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 258,46 / 63,96 / 13,22
İSTANBUL – KAĞITHANE – İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 257,35 / 64,48 / 36,92
İSTANBUL – ŞİŞLİ – Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 256,59 / 64,85 / 29,25
İSTANBUL – BEYKOZ – Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 256,29 / 64,99 / 37,54
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – DrOktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 255,77 / 65,24 / 27,91
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 249,56 / 68,21 / 27,84
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 247,07 / 69,38 / 31,28
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 243,57 / 71,07 / 22,9
İSTANBUL – ÜSKÜDAR – Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 235,43 / 74,98 / 20,58
İSTANBUL – ATAŞEHİR – Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 233,03 / 76,16 / 33,56
İSTANBUL – PENDİK – Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 232,64 / 76,35 / 27,2
İSTANBUL – FATİH – Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 231,5 / 76,91 / 16,28
İSTANBUL – KAĞITHANE – Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 230,7 / 77,29 / 47,29
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – Beylikdüzü Borsa İSTANBUL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 223,67 / 80,75 / 12,15
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Doç Dr Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 223,47 / 80,85 / 23,06
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Teknik Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 90 / 223,17 / 80,99 / 28,08
İSTANBUL – ŞİLE – Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi / Anadolu İmam Hatip Lisesi / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 60 / 221,85 / 81,63 / 20,6
İSTANBUL – BEYOĞLU – İSTANBUL Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 220,84 / 82,12 / 32,72
İSTANBUL – BÜYÜKÇEKMECE – Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 218,44 / 83,29 / 22,23
İSTANBUL – KAĞITHANE – İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 215,11 / 84,87 / 25,97
İSTANBUL – KÜÇÜKÇEKMECE – Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 209,15 / 87,61 / 42,81
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 208,49 / 87,92 / 58,41
İSTANBUL – GÜNGÖREN – Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 203,44 / 90,15 / 21,54
İSTANBUL – ZEYTİNBURNU – Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 200,89 / 91,21 / 39,87
İSTANBUL – BAHÇELİEVLER – İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 200,69 / 91,29 / 46,56
İSTANBUL – MALTEPE – Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız / İngilizce / 30 / 192,3 / 94,35 / 32,91
İSTANBUL – MALTEPE – Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız İngilizce / 30 / 191,61 / 94,58 / 30,85
İSTANBUL – EYÜPSULTAN – Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 186,72 / 95,98 / 29,59
İSTANBUL – BEYLİKDÜZÜ – İSTANBUL Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 186 / 96,17 / 30,41
İSTANBUL – KARTAL – Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 181,4 / 97,21 / 27,64
İSTANBUL – BEYOĞLU – Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Anadolu Meslek Programı / 4 yıl / Kız-Erkek / İngilizce / 30 / 178,77 / 97,7 / 34,7