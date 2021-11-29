İstanbul haftaya şiddetli lodosun etkisi altında başladı. Sabah saatlerinden bu ayana etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Uçak ve vapurla yolculuk yapacak vatandaşlar ise seferler konusunda bilgi almaya çalışıyor. Peki, İstanbul’da lodosun neden olduğu fırtına ve şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İşte MGM tarafından yapılan açıklama…

FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu oyu ile paylaşılan bilgilere göre; bugün (29 Kasım Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30 Kasım) günü sabah saatlerine kadar İç Anadolu’nun kuzeybatısı, İç Ege ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle su baskını, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yıldırımın ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

UÇAK VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan lodosu hızı İstanbul'da 130 kilometreye çıktı. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamada,

"Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Lodos nedeniyle uçak seferleri ile ilgili de aksaklıklar yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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