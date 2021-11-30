İstanbul’da son yılların en şiddetli lodos fırtınası yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşlara şiddetli fırtına ve yağmur uyarısında bulunurken, lodos hava, kara ve deniz trafiğinde de aksamalara yol açıyor. Ancak meteoroloji tarafından paylaşılan bilgilere göre lodosun akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte, 30 Kasım İstanbul hava durumu…

30 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da hava sıcaklığı gün içinde 15-21 °C aralığında seyredecek. Ayrıca kentte sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL’DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da lodosun bugün de etkili olması bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 110 kilometreye kadar çıkacağı fırtınanın özellikle saat 12.00 - 18.00 arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeybatısı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzeybatısında

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli çevreleri ile Malatya'nın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 7 ila 9 , Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğu, öğle güneybatıdan 5 ila 7, akşam 6 ila 8kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, batısında yer yer 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 7 ila 9 zamanla batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, gece 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatı, öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 7 ila 9 , gece 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m zamanla 1,5 m Görüş: İyi.