İstanbul’da Bahçeşehir’de oturan 30 yaşındaki veteriner hekim Arda Erdabak dün gece trafikte tartıştığı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Erdabak, hastanede tedavi altında. Yeğeni Erdabak’a yönelik saldırıyı Twitter hesabında paylaşan eski milletvekili Ufuk Uras, “Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece aracıyla giderken trafik magandaları ‘Niye önüme geçtin’ diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayatı tehlikesi sürüyor. 81 ABM ya da ADM 911, siyah transporter, umarım yakalanırlar. Nasıl bir dünya bu böyle. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere, lütfen yakalayın bu canileri” ifadelerine yer verdi.

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YOĞUN BAKIMDA

Erdabak’ın eşi Ezgi Erdabak ise saldırıya ilişkin şunları anlattı: “Bir tanığımız köpeği rahatsızlanınca, klinikte açık olmayınca alıp evimize geldi. Eşim köpeğe gerekli müdahaleleri yaptı. Tedavi için köpeği getiren kadın arkadaşımızla birlikte biraz oturduk. Saat geç olduğu için eşim arkadaşımızı ve köpeği eve bırakmak istedi. Gece evden çıktıktan 5 dakika sonra yanındaki kadın arkadaşımız beni aradı ve hemen olay yerine gittim. Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu, kadın arkadaşımız olayın şokunda çıkmamıştı. Olay nasıl olduğunu sorduğumda da, siyah transporter eşimin kullandığı aracı sıkıştırmaya kalkmış ve aracın içinde bulunanlar pencereciyi açıp küfür etmiş. Eşim araçtakilere ne olduğunu sorduğunda da, sırf sordu diye iki kişi eşimi araçtan indirip darp ediyor. Aldığı darbeler sonucu burnu kırılmış, dudağı patlamış ve beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda, uyutuluyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.”

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar adliyeye sevk edildi. (Milliyet)