İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugünden (4 Nisan Cumartesi) itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı. İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan corona virüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

İstanbullulara 100 bin maske ücretsiz dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün 100 bin maskenin ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Murat Ongun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

''İBB olarak aldığımız karar gereği bugün metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarımızda 100 bin adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır.''

AA



