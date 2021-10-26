Türkiye İstanbul'da metro bozuldu, yolcular tünelde yürüdü

İstanbul'da metro bozuldu, yolcular tünelde yürüdü

Türkiye

İstanbul'da metro bozuldu, yolcular tünelde yürüdü

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümünde teknik arızanın yaşandığı metro aracındaki yolcular yürüyerek istasyonuna ulaştı. Yolcular o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

26 Ekim 2021, Salı 23:30 Son Güncelleme:
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Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda tünelin Kirazlı İstasyonu'na yakın bölümde saat 20.30 sıralarında metro aracında teknik bir arıza meydana geldi.

Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü. Yolcular yaşanan o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan arıza sonrasında duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan çalışmanın ardından arıza giderilerek seferler normale döndü.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA) 

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