11.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye İstanbul'da metro saatlerinde düzenleme

İstanbul'da metro saatlerinde düzenleme

Türkiye

İstanbul'da metro saatlerinde düzenleme

İstanbul'da metro kullanımında düzenleme yapılarak çalışma saatleri uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.




4 ayda 4 estetik yüzünden dudağını kaybeden Songül yemek yemeye başladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa'da ilk kez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vakaların azaldığı ilimize ikinci dalga gelebilir