İstanbul'da metro saatlerinde düzenleme
İstanbul'da metro kullanımında düzenleme yapılarak çalışma saatleri uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek
Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.
https://twitter.com/metroistanbul/status/1259564975799955456