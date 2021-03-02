İstanbul'da metro seferlerinde aksamanın sebebi belli oldu
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Yenikapı- Bayrampaşa arasındaki metro seferlerinde meydana gelen aksamanın sebebi açıklandı.
02 Mart 2021, Salı 10:26 Son Güncelleme:
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Seferlerin yapılamadığı istasyonlarda kalabalık oluştu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından seferler 1 saatlik aksamanın ardından normale döndü.
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