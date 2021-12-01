Türkiye İstanbul'da metrobüs arızası! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da metrobüs arızası! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

Türkiye

İstanbul'da metrobüs arızası! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

01 Aralık 2021, Çarşamba 19:58 Son Güncelleme:
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İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı’nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı.

Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

İSTANBUL (İHA)

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