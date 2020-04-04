Türkiye İstanbul'da metrolarda insan yoğunluğu

İstanbul'da metrolarda insan yoğunluğu

Türkiye

İstanbul'da metrolarda insan yoğunluğu

İstanbul'da İETT seferlerinin azaltılması ve metro vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi ile sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 17:29 Son Güncelleme:
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İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, İETT sefer sayıları ve metrodaki vagon sayısının 8'den 4'e düşmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Sabah Gazetesi'den Damla Kaya'nın haberine göre; Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu hâlâ çok fazla. İş saatlerinde toplu taşıma araçlarında bu sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Sabahın erken saatinde kalabalıkta seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar toplu taşıma seferlerinin azaltılmasına tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde doluluk

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi.


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